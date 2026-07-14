Dubai Humanitarian envía un cuarto puente aéreo de ayuda a Uganda mientras continúa la respuesta al brote de ébola

DUBÁI, 14 de julio de 2026 (WAM) — Siguiendo las directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Dubai Humanitarian (DXBH) ha enviado un cuarto cargamento de ayuda humanitaria a Uganda —el tercero a bordo de un avión de la Dubai Royal Air Wing— como parte de la respuesta sostenida al brote de ébola que afecta a la región.

El envío aterrizó en Entebbe (Uganda) con 72,5 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a comunidades situadas al otro lado de la frontera. El Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos (WFP/UNHRD) y Unicef aportaron el material procedente de sus reservas almacenadas en los almacenes de Dubai Humanitarian.

Entre los suministros enviados figuran tabletas potabilizadoras de agua para prevenir enfermedades transmitidas por el agua, unidades móviles de almacenamiento y generadores para abastecer de electricidad a los centros de tratamiento situados en zonas sin suministro eléctrico fiable, así como lonas para proporcionar refugio tanto a los pacientes como a los equipos médicos.

El cargamento incluía también registradores de datos para ayudar al personal sanitario a controlar la temperatura de vacunas y medicamentos sensibles durante toda la cadena de frío, además de una unidad de abluciones destinada a mantener los estándares de higiene necesarios para contener el brote.

El consejero delegado y miembro del consejo de administración de Dubai Humanitarian, Giuseppe Saba, afirmó: «Con este cuarto puente aéreo, esta operación demuestra lo que pueden lograr un liderazgo constante y una visión clara. Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de Dubái han garantizado que, cuando nuestros socios necesitan transportar ayuda, puedan hacerlo, y eso es precisamente lo que exige una respuesta a un brote como este».

«Toda esta ayuda tiene poco valor si permanece almacenada. Solo cobra sentido cuando llega a quienes la necesitan: una enfermera que instala una unidad de tratamiento o una familia que puede hervir agua en la que ahora confía. De eso trata realmente el vuelo de hoy y por eso Dubai Humanitarian sigue apoyando esta respuesta, facilitando envío tras envío», añadió Saba.

Este último puente aéreo se suma a un intenso año de actividad para Dubai Humanitarian, que desde comienzos de 2026 ha facilitado nueve envíos, por vía aérea y terrestre, con más de 450 toneladas de ayuda humanitaria. Coordinados estrechamente con sus socios para apoyar a la comunidad humanitaria internacional, estos envíos han permitido responder a emergencias en Gaza, Líbano, Mozambique y Afganistán.

Como centro logístico internacional que conecta a las organizaciones humanitarias con capacidades de almacenamiento, transporte y distribución, Dubai Humanitarian reafirmó su compromiso de garantizar que la ayuda llegue a las personas afectadas por crisis allí donde más se necesite y en el momento oportuno.