Mansour bin Zayed y Abdullah bin Zayed expresan sus condolencias al emir de Catar por el fallecimiento del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani

DOHA, 14 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresaron sus condolencias al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por el fallecimiento del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.

Durante la visita de condolencias, celebrada en el Palacio de Lusail, en la capital catarí, Doha, ambos dirigentes trasladaron sus más sinceras condolencias y su profundo pesar al emir de Catar, a la familia Al Thani y al pueblo catarí, y rogaron a Dios Todopoderoso que conceda al difunto su infinita misericordia, lo acoja en el Paraíso y otorgue paciencia y consuelo a sus familiares.

Acompañaban a ambos dirigentes el jeque Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, presidente de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas; Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Salud y Prevención; así como varios altos cargos.

Previamente, el jeque Mansour bin Zayed y la delegación que le acompañaba llegaron a Doha, donde fueron recibidos en el aeropuerto por el jeque Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, vice primer ministro y ministro de Estado para Asuntos de Defensa, junto con varios altos funcionarios.