ABU DABI, 14 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques lanzados por la milicia terrorista hutí contra la región meridional de Arabia Saudí mediante misiles balísticos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y representan una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudí, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.