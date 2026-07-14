ABU DABI, 14 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica del secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Nabil Fahmy.

Durante la conversación, el jeque Abdullah felicitó a Fahmy por su nombramiento como secretario general de la Liga Árabe y le deseó éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

Ambas partes repasaron asimismo la situación general en la región y los últimos acontecimientos regionales, además de abordar las vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a lograr una paz y una estabilidad duraderas en Oriente Próximo.