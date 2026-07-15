ABU DABI, 15 de julio de 2026 (WAM) — La montañera emiratí Fatima Al Awadhi, de 18 años, se prepara para afrontar un nuevo desafío con la ascensión al pico Lenin, en la cordillera del Pamir, situada en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, a finales de este mes, como parte de su objetivo de completar el reto de las Siete Cumbres.

La expedición forma parte de su propósito de alcanzar el Grand Slam de los Exploradores, que combina la ascensión a la montaña más alta de cada uno de los siete continentes con la llegada a los polos Norte y Sur.

Esta nueva aventura se suma a una serie de hitos que han convertido a Fatima en la árabe más joven en alcanzar las cimas del macizo Vinson y de la Pirámide de Carstensz, así como en la emiratí más joven en escalar el monte Elbrús.

La joven ha coronado también el Kilimanjaro, el Elbrús, el macizo Vinson y la Pirámide de Carstensz, con lo que ha completado cuatro de las Siete Cumbres.

El intento de Fatima de escalar el pico Lenin, de 7.134 metros de altitud, cuenta con el patrocinio del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, lo que refleja el apoyo del liderazgo del país a los jóvenes y a su búsqueda de logros destacados en distintos ámbitos.

Fatima descubrió su pasión por el montañismo a través del programa del Premio Internacional del Duque de Edimburgo mientras cursaba la enseñanza secundaria. Posteriormente, se fijó el objetivo de completar el reto de las Siete Cumbres antes de cumplir los 20 años.

Desde entonces, ha perseguido esta ambición con determinación, disciplina y un entrenamiento constante, al tiempo que estudia Economía en la universidad.

Fatima afirmó que el apoyo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha sido una importante fuente de motivación para continuar su trayectoria y alcanzar nuevos logros.

Su objetivo, explicó, es izar la bandera de Emiratos en las cumbres más altas del mundo e inspirar a los jóvenes a afrontar desafíos y convertir sus aspiraciones en éxitos.

Añadió que aspira a completar el reto de las Siete Cumbres y alcanzar otro hito deportivo mediante la ascensión al Everest y al Lhotse en un plazo de 24 horas, lo que reforzaría aún más la presencia de Emiratos en el panorama mundial de los logros del montañismo.