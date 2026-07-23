LAGOS, 23 de julio de 2026 (WAM) — Etihad Airways y Air Peace, la mayor aerolínea de Nigeria, firmaron un acuerdo interlínea que conecta las redes de ambas compañías y abre a los pasajeros de Etihad el acceso a 20 destinos en Nigeria y en África Occidental y Central.

En virtud del acuerdo, los clientes de Etihad podrán viajar con un único billete más allá de Lagos y Acra y continuar su trayecto a través de la amplia red de Air Peace.

Esta incluye importantes ciudades nigerianas como Abuya, Port Harcourt, Kano, Enugu, Benin City, Owerri, Warri y Asaba, así como destinos regionales de África Occidental y Central, entre ellos Abiyán, Dakar, Banjul, Freetown, Monrovia, Conakri, Bamako, Duala y Libreville.

Nigeria es el país más poblado de África y una de las mayores economías del continente. Los intercambios entre ambos países se han acelerado desde la firma, en enero de 2026, del Acuerdo de Asociación Económica Integral, mientras una comunidad nigeriana en rápido crecimiento vive y trabaja en Emiratos.

Para Etihad, la alianza respalda la expansión africana anunciada en abril, que incluye un servicio diario entre Abu Dabi y Lagos. Una vez que comiencen estos vuelos, los pasajeros podrán reservar trayectos a través de Abu Dabi y continuar por la red de Air Peace en Nigeria y África Occidental.

Arik De, director comercial y de Ingresos de Etihad Airways, afirmó: «Nuestras ambiciones en África son a largo plazo y Nigeria ocupa un lugar central en ellas. Este acuerdo ofrece a nuestros pasajeros acceso a una de las redes nacionales y regionales más amplias del continente. Así es como crecemos: mediante alianzas con aerolíneas sólidas que conocen sus mercados mejor que nadie».

Nowel Ngala, director comercial de Air Peace, señaló: «Air Peace siempre ha buscado abrir nuevas oportunidades para los viajeros nigerianos y de África Occidental. Trabajar con Etihad Airways amplía esa ambición, al ofrecer a nuestros clientes un acceso cómodo a Abu Dabi a través de los servicios de Etihad una vez que comiencen las nuevas rutas, y al acercar a los pasajeros de Etihad a los numerosos destinos que atendemos en la región. Esperamos dar la bienvenida a viajeros de ambas redes».