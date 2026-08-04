ABU DABI, 5 de agosto de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé para este jueves cielos parcialmente nubosos en general, con posibilidad de formación de nubes convectivas durante la tarde en algunas zonas del este y el sur, acompañadas de lluvias.

Los vientos serán flojos a moderados, aunque podrán intensificarse de forma ocasional y levantar polvo. Soplarán del sureste al nordeste a velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

El estado del mar en el golfo Arábigo será tranquilo. La primera pleamar se producirá a las 17.20 y la segunda, a las 5.11, mientras que la primera bajamar tendrá lugar a las 10.23 y la segunda, a las 23.46.

El mar de Omán también permanecerá tranquilo. La primera pleamar se registrará a las 13.21 y la segunda, a las 3.17, mientras que la primera bajamar será a las 20.36 y la segunda, a las 8.03.