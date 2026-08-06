SHARJAH, 6 de agosto de 2026 (WAM) – El sector inmobiliario de Sharjah registró en julio de 2026 transacciones por valor de 7.000 millones de dirhams (AED), un 61,8% más que los 4.400 millones contabilizados en junio, en un total de 9.376 operaciones, lo que supone un aumento del 25,3%.

La superficie total negociada mediante operaciones de compraventa alcanzó aproximadamente los 27,2 millones de pies cuadrados, reflejo de la continuidad del dinamismo inversor y de la creciente confianza en el mercado inmobiliario del emirato.

El Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah atribuyó el sólido comportamiento del sector al desarrollo continuo de las infraestructuras, a los grandes proyectos urbanísticos y a un entorno legislativo favorable que sigue atrayendo a inversores regionales e internacionales.

Las operaciones relacionadas con certificados de propiedad encabezaron la actividad, con 4.049 transacciones, seguidas de 3.356 operaciones de registro de títulos de propiedad. El departamento también contabilizó 466 operaciones hipotecarias por valor de 1.000 millones de dirhams, 1.185 contratos de compraventa iniciales y 320 operaciones de tasación.

Las transacciones abarcaron 129 zonas del emirato e incluyeron la venta de 1.347 parcelas, de las cuales 895 eran residenciales, 381 industriales y 71 comerciales. El mercado registró asimismo 894 operaciones con unidades subdivididas, entre ellas 842 apartamentos, y 643 transacciones de propiedades desarrolladas.

La operación de mayor valor del mes fue la venta de un terreno en Industrial 4 por 850 millones de dirhams, mientras que la mayor operación hipotecaria se registró en Al Layyeh, por un importe de 120 millones.

En el conjunto del emirato se completaron 2.884 operaciones de compraventa. La ciudad de Sharjah concentró 2.091, con Muwaileh Commercial a la cabeza por número de operaciones, con 442, seguida de Al Sajaa Industrial, con 244; Hay Hoshi, con 203, y Al Khan, con 168.

Por valor de las transacciones, Al Sajaa Industrial lideró la ciudad de Sharjah con 715,4 millones de dirhams, seguida de Muwaileh Commercial, con 516,3 millones; Al Menhaz, con 449,5 millones, y Al Qulai'aah, con 365,7 millones.

La Región Central registró 527 operaciones de compraventa, encabezadas por Al Belaida, con 192 transacciones, mientras que Industrial 4 registró el mayor volumen negociado, con 908,8 millones de dirhams.

En la Región Oriental, Khor Fakkan contabilizó 206 operaciones, de las cuales Al Mudeifi concentró 159, por un valor de 218,2 millones de dirhams. Kalba registró 58 transacciones, encabezadas por Commercial Sour Kalba, con 21 operaciones y un valor negociado de 5,6 millones de dirhams. Dibba Al Hisn contabilizó dos operaciones, mientras que Hay Al Seeh registró el mayor valor negociado, con 1,2 millones de dirhams.