ABU DABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — La Agencia de Ayuda de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el envío de suministros humanitarios urgentes para atender las necesidades más acuciantes de los afectados por las inundaciones que azotaron Bangladesh tras las intensas lluvias del monzón.

La ayuda refleja el compromiso de Emiratos de apoyar a los países amigos durante las crisis y las catástrofes naturales. Forma parte asimismo de su trayectoria humanitaria de proporcionar asistencia urgente a las comunidades afectadas, aliviar el sufrimiento de las personas damnificadas y reforzar la capacidad de las autoridades competentes para responder con rapidez.

La asistencia se distribuye en coordinación con las autoridades pertinentes de Bangladesh, con el objetivo de atender las necesidades humanitarias más urgentes de las familias afectadas y garantizar que llegue a los beneficiarios de las zonas más castigadas.

En este contexto, Tareq Ahmed al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, afirmó que la respuesta refleja la misión humanitaria del país y su responsabilidad internacional hacia los pueblos y las comunidades afectados por catástrofes naturales y crisis.

Al Ameri subrayó además el compromiso de Emiratos de aliviar el sufrimiento de los afectados, acelerar los esfuerzos de recuperación temprana y promover la estabilidad.

Emiratos continúa consolidando su posición como uno de los principales donantes internacionales del mundo gracias a su rápida respuesta ante las crisis humanitarias y las catástrofes naturales, así como a sus alianzas con organizaciones internacionales y autoridades locales de los países afectados.