DUBÁI, 6 de agosto de 2026 (WAM) – El Arsenal Football Club y Emirates anunciaron la renovación a largo plazo de una de las alianzas más longevas y reconocibles del deporte mundial.

El acuerdo permitirá a Emirates continuar hasta 2033 como patrocinador principal en la camiseta del campeón, en la equipación de entrenamiento y en los derechos de denominación del estadio. De este modo, se prolonga la asociación de patrocinio frontal de camiseta más duradera de la Premier League y se abre una nueva etapa en una de las relaciones comerciales más consolidadas del fútbol.

Arsenal y Emirates iniciaron su colaboración en 2006 y desde entonces han construido una de las asociaciones más emblemáticas del fútbol. La relación, que abarca toda la era del Emirates Stadium, ha evolucionado junto al club, respaldando sus ambiciones, reforzando el alcance global de ambas organizaciones y creando nuevas vías para que los aficionados de todo el mundo conecten con el Arsenal.

La renovación llega en un momento clave de la historia del club, tras su reciente conquista de la Premier League. El nuevo acuerdo dará continuidad a varias de las iniciativas más destacadas de la asociación, entre ellas la Emirates Cup, que cada verano lleva fútbol de primer nivel al Emirates Stadium, y Global Gooners, que brinda a aficionados de todo el mundo la oportunidad de vivir por primera vez la experiencia del Arsenal en el norte de Londres.

La nueva etapa de la alianza comenzará este fin de semana, cuando el Arsenal reciba al Borussia Dortmund en el norte de Londres con motivo de la Emirates Cup. El programa incluirá actividades conmemorativas por más de dos décadas de historia compartida y servirá también para mirar hacia el futuro de la relación. Sir Tim Clark, presidente de Emirates Airline, asistirá junto a altos directivos del Arsenal a las celebraciones.

Richard Garlick, consejero delegado del Arsenal, afirmó: “Ganar la Premier League es un momento de enorme orgullo en la historia de nuestro club y un logro que pertenece a todos los que forman parte del Arsenal. Emirates ha sido una parte integral de este éxito, acompañándonos a lo largo de este camino y compartiendo los momentos decisivos, los desafíos y los triunfos que han dado forma a nuestro club durante las dos últimas décadas.

“Conquistar el título nos da la oportunidad de ser más ambiciosos y seguir construyendo sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Nuestra renovación refleja una confianza compartida en el futuro del Arsenal y una determinación común por seguir avanzando. Las mejores alianzas, como los mejores equipos, nunca se detienen. Juntos, seguiremos planteándonos nuevos retos y reforzando los sólidos cimientos que hemos construido, con la confianza y la ambición de que nuestros mayores logros están aún por llegar”.

Por su parte, Sir Tim Clark, presidente de Emirates Airline, señaló: “Durante las dos últimas décadas, Emirates y Arsenal han construido algo que va mucho más allá de una asociación tradicional y de lo que nos sentimos enormemente orgullosos. Hemos crecido junto al club a través de distintas etapas y ambiciones, unidos por un objetivo común: acercar a las personas a aquello que aman. En la práctica, esto ha significado llegar a los millones de seguidores del Arsenal a través de la red de Emirates y más allá, y crear para ellos experiencias que ninguno de los dos habría podido ofrecer por separado”.