AL ARISH, 6 de agosto de 2026 (WAM) – El Hospital Flotante de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Al Arish, en Egipto, ha recibido a nueve nuevos pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza para que reciban el tratamiento médico necesario y atención sanitaria especializada, como parte de los esfuerzos humanitarios y médicos que EAU mantiene en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 para apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento.

Con la llegada de estos nuevos casos, el número total de pacientes recibidos por el Hospital Flotante de EAU desde la reapertura del paso fronterizo de Rafah asciende a 104.

Los equipos médicos y de enfermería especializados realizaron las exploraciones y evaluaciones necesarias inmediatamente después de la llegada de los pacientes y elaboraron planes de tratamiento adecuados para cada caso, de acuerdo con los más altos estándares médicos reconocidos.

El Hospital Flotante de EAU continúa cumpliendo su misión humanitaria y médica mediante la prestación de servicios sanitarios especializados a los pacientes que llegan desde la Franja de Gaza, con personal médico cualificado e instalaciones avanzadas que permiten proporcionar el tratamiento y los cuidados necesarios, mejorar las perspectivas de recuperación y elevar la calidad de vida de los beneficiarios.

La dirección del hospital reafirmó su plena disposición para recibir a más pacientes y heridos y prestarles atención médica inmediata las 24 horas del día, reforzando así los esfuerzos humanitarios de Emiratos Árabes Unidos destinados a apoyar el sector sanitario palestino y acompañar al pueblo palestino en las actuales circunstancias.