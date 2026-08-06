ABU DABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, inspeccionó el Hospital Flotante y revisó su grado de preparación operativa y sus avanzadas capacidades médicas, destinadas a reforzar la capacidad de respuesta humanitaria y de socorro de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y a facilitar la prestación de atención sanitaria especializada en zonas afectadas por desastres y crisis.

Durante su visita al hospital flotante, ubicado en el puerto Zayed de Abu Dabi, Mansour bin Zayed conoció de primera mano sus distintas instalaciones.

El hospital, con capacidad para 100 camas, está clasificado como centro de traumatología de nivel III y cuenta con 10 camas de cuidados intensivos y 18 destinadas a la recepción y tratamiento de pacientes accidentados y traumatológicos. Dispone además de quirófanos modernos equipados para realizar una amplia variedad de intervenciones, entre ellas cirugía de urgencia, general, ortopédica y laparoscópica.

Mansour bin Zayed también examinó la infraestructura inteligente e integrada del hospital, que incluye sistemas avanzados para la producción y distribución de gases medicinales, una planta de purificación y producción de agua dulce, una instalación de tratamiento de aguas residuales y un sistema inteligente de llamada a enfermería. Estas capacidades permiten garantizar la continuidad operativa y una prestación eficiente de los servicios sanitarios conforme a los más altos estándares internacionales.

La visita incluyó el departamento de urgencias, la unidad de diagnóstico por imagen, los laboratorios, las consultas externas, la farmacia y las salas de hospitalización. El centro está equipado con las últimas tecnologías y dispositivos médicos, lo que le permite ofrecer una atención sanitaria integral comparable a la disponible en los hospitales terrestres modernos.

Mansour bin Zayed afirmó que, bajo el liderazgo del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos continúa reforzando su enfoque humanitario mediante la asistencia a las comunidades afectadas por crisis y el desarrollo de capacidades avanzadas que mejoran la rapidez de la respuesta de emergencia y permiten proporcionar atención médica especializada a quienes la necesitan, estén donde estén.

El vicepresidente señaló que el hospital flotante supone un salto cualitativo para el sistema humanitario y de socorro de EAU y refleja el compromiso del país con el uso de las tecnologías y capacidades médicas más avanzadas para apoyar a las personas afectadas, contribuir a salvar vidas y reforzar los esfuerzos de respuesta humanitaria, en línea con su larga trayectoria de asistencia y alivio del sufrimiento.

El desarrollo del hospital flotante forma parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos por mejorar su preparación para la respuesta humanitaria y médica ante desastres y crisis mediante instalaciones sanitarias avanzadas y de rápido despliegue.

Esta capacidad contribuye a proporcionar atención médica especializada en las zonas afectadas y refuerza el papel destacado de EAU en el apoyo a las labores humanitarias y de socorro tanto en el ámbito regional como internacional.

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