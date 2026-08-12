EAU propone cinco prioridades para reforzar la cooperación educativa entre los BRICS

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) propuso cinco prioridades para reforzar la cooperación educativa entre los países BRICS, centradas en la educación infantil, las competencias del futuro, la innovación y las tecnologías emergentes, el reconocimiento de cualificaciones y el desarrollo del liderazgo académico, con el objetivo de impulsar sistemas educativos más flexibles y alineados con las necesidades del mercado laboral.

Las propuestas se presentaron durante la participación de EAU en la XIII Reunión de Ministros de Educación de los BRICS, celebrada en Bhubaneswar, en el estado indio de Odisha. La delegación emiratí estuvo encabezada por Ahmed Sultan Al Shoaibi, subsecretario del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica.

Al Shoaibi afirmó que la educación constituye una de las inversiones más estratégicas de EAU y señaló que el país continúa desarrollando un sistema educativo flexible e impulsado por la innovación, capaz de dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos y mejorar su preparación para el mercado laboral del futuro.

La delegación destacó la experiencia de EAU en el desarrollo de un sistema educativo basado en competencias, la plataforma Emirates Skills y el Marco Nacional de Cualificaciones QFEmirates, así como los esfuerzos para simplificar los servicios gubernamentales, que han permitido eliminar más de 400 procedimientos y más de 180 documentos justificativos.

EAU también pidió una mayor cooperación entre los países BRICS en el reconocimiento de cualificaciones, la movilidad de estudiantes, académicos e investigadores, el desarrollo del liderazgo académico y la investigación y la innovación.

La reunión concluyó con la adopción de la Declaración de los Ministros de Educación de los BRICS, destinada a reforzar la cooperación en el desarrollo de competencias, la movilidad académica y el uso responsable de las tecnologías emergentes.