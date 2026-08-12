Gotemburgo recibirá a Etihad Airways este diciembre

GOTEMBURGO, Suecia, 12 de agosto de 2026 (WAM) – Etihad Airways anunció un nuevo servicio estacional entre Abu Dabi y Gotemburgo, que comenzará a operar el 17 de diciembre de 2026 con cuatro frecuencias semanales y se mantendrá hasta el 21 de marzo de 2027.

La nueva ruta establecerá la primera conexión aérea directa de Gotemburgo con Asia, enlazando la costa oeste de Suecia con Abu Dabi y ofreciendo algunas de las conexiones con una sola escala más rápidas hacia destinos de alta demanda en India y Asia a través del centro de operaciones de Etihad en la capital emiratí.

El programa gratuito Abu Dhabi Stopover de Etihad permite a los pasajeros que cumplan los requisitos y hagan escala en la ciudad añadir una estancia de hotel de hasta dos noches, convirtiendo la conexión en una oportunidad para conocer la capital. Dubái se encuentra además a solo 45 minutos de Abu Dabi, lo que facilita el acceso a ambas ciudades.

Para los viajeros procedentes de Gotemburgo, la llegada nocturna a Abu Dabi también abre el acceso a la red de conexiones de Etihad en Asia. Entre los destinos disponibles figuran Bangkok, Phuket, Krabi, Singapur, Hanói, Bali, Shanghái, Taipéi, Bengaluru y Colombo.

Gotemburgo es el decimoquinto nuevo destino incorporado por Etihad en 2026. La ruta será operada con un Airbus A321LR, el modelo más reciente de la flota de la aerolínea, configurado con dos suites de primera clase, 14 asientos en clase business y 144 en clase económica.

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, afirmó: “El A321LR es el avión que hace posible una ruta como esta, al permitirnos ofrecer nuestro producto completo de tres clases en una escala adecuada para Gotemburgo. Es una ciudad de la que Escandinavia se siente con razón orgullosa, un centro industrial y de investigación con un archipiélago a sus puertas. Este nuevo servicio proporciona a la región su primera conexión aérea directa con Asia y, a través de Abu Dabi, algunas de las conexiones más rápidas con destinos clave de India y Asia. También ofrece a los viajeros la oportunidad de conocer Abu Dabi antes de continuar su viaje”.

Por su parte, Mats Johannesson, consejero delegado de Swedavia Airports, señaló: “Esperamos con gran interés dar la bienvenida a Etihad Airways en diciembre. Esta será la primera conexión directa entre Gotemburgo y Emiratos Árabes Unidos. Las empresas del oeste de Suecia mantienen negocios en toda Asia, y muchos de nuestros viajeros tienen familiares y amigos en la región. El nuevo servicio reforzará la conectividad, especialmente con Oriente Próximo, India y el Sudeste Asiático. Esta inversión demuestra una sólida confianza en el mercado de la aviación sueco y en el oeste de Suecia como región”.