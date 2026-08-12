Global South Utilities, de EAU, inaugura el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de la República Centroafricana

SAKAÏ, REPÚBLICA CENTROAFRICANA, 12 de agosto de 2026 (WAM) – Global South Utilities (GSU), con sede en Abu Dabi, inauguró este miércoles el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de la República Centroafricana: una planta solar fotovoltaica de 50 megavatios (MW) en Sakaï que aumenta en más de un 60% la capacidad de generación eléctrica del país.

“Es un proyecto de importancia histórica nacional que contribuirá a definir el futuro de la República Centroafricana. Refleja la fuerza de la cooperación, la importancia de cumplir los compromisos —se ha ejecutado en 10 meses— y una convicción compartida en un futuro mejor para la República Centroafricana”, afirmó Ali Alshimmari, director general y consejero delegado de Global South Utilities.

El proyecto combina una planta solar fotovoltaica de 50 MW con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 15 megavatios hora (MWh), lo que reforzará la estabilidad de la red y ampliará el acceso a una electricidad fiable y limpia. La instalación, construida con más de 80.000 paneles solares y 156 inversores, y completada tras 448.880 horas de trabajo sin incidentes, está diseñada para suministrar electricidad limpia a más de 300.000 hogares y reducir en más de 50.000 toneladas anuales las emisiones de dióxido de carbono.

La ampliación del sistema eléctrico nacional a esta escala sienta las bases para el progreso del conjunto de la economía. Un suministro más fiable favorecerá la sanidad, la educación y los servicios públicos, permitirá el crecimiento de empresas e industrias, atraerá nuevas inversiones y abrirá mayores oportunidades para las comunidades de todo el país.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de Faustin-Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana, altos cargos del Gobierno, representantes de Global South Utilities y socios del proyecto.

“Todo proyecto de infraestructuras exitoso comienza con una visión compartida, pero es la cooperación la que convierte esa visión en realidad”, señaló Alshimmari.

“Agradecemos al Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo, cuya financiación concesional fue fundamental para hacer posible la ejecución de este proyecto. Para GSU, este es un paso más en la construcción de alianzas duraderas en África y en nuestra contribución al desarrollo económico y social del continente a largo plazo”, añadió.

Tras la ejecución con éxito de su proyecto solar en Chad, la planta de Sakaï se incorpora a la creciente cartera internacional de Global South Utilities en tres continentes. Con proyectos y alianzas en África, Asia Central y América del Sur, la compañía emiratí está consolidando una presencia mundial mediante infraestructuras energéticas de alto impacto que refuerzan los sistemas nacionales y apoyan el desarrollo a largo plazo.