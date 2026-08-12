El presidente de EAU concede la Orden de Zayed II de Primera Clase al embajador de Austria

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedió la Orden de Zayed II de Primera Clase a Etienne Berchtold, embajador de la República de Austria en EAU, en reconocimiento a los esfuerzos realizados durante su mandato en el país, que contribuyeron a reforzar las relaciones bilaterales en distintos ámbitos.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, entregó la condecoración a Berchtold durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que reafirmó el compromiso de EAU de seguir fortaleciendo las relaciones con Austria en diversos sectores.

Al Marar trasladó el reconocimiento de la dirigencia emiratí a los esfuerzos del embajador durante su etapa en el país, le deseó éxito en sus futuras responsabilidades y destacó su papel en el fortalecimiento de las estrechas relaciones bilaterales y de la cooperación al servicio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos.

Por su parte, Berchtold expresó su orgullo por recibir la distinción, que, según señaló, refleja los estrechos vínculos y la cooperación entre los dos países. También trasladó su sincero agradecimiento al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y elogió el desarrollo y los logros de EAU, la visión de su liderazgo y su compromiso con el refuerzo de la posición del país en la comunidad internacional.

Berchtold agradeció asimismo a las entidades gubernamentales de EAU su cooperación y apoyo durante su mandato, que contribuyeron positivamente al éxito de su misión, orientada a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.