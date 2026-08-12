El presidente de EAU y el rey de Baréin abordan los lazos fraternales y la evolución regional

ABU DABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Baréin abordaron los históricos lazos fraternales entre ambos países y las vías para seguir reforzando la cooperación en distintos ámbitos, especialmente en economía y desarrollo, en apoyo de sus prioridades e intereses comunes.

Las conversaciones tuvieron lugar durante la recepción ofrecida por Mohamed bin Zayed al rey Hamad bin Isa Al Khalifa, que realiza una visita fraternal a EAU.

Los dos líderes también repasaron cuestiones regionales e internacionales de interés común, entre ellas la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad y la estabilidad en beneficio de todos los países y pueblos de la región.

Ambas partes expresaron su orgullo por los profundos vínculos entre EAU y Baréin y reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación, especialmente ante los desafíos comunes que afronta la región y la necesidad de mantener una estrecha coordinación.

El rey Hamad bin Isa Al Khalifa elogió el firme apoyo de EAU a Baréin, que, según señaló, ha contribuido a reforzar la capacidad y la eficacia del reino para hacer frente a distintos desafíos.

A la reunión asistieron el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, y varios altos cargos.

También estuvieron presentes el teniente general jeque Nasser bin Hamad Al Khalifa, asesor de Seguridad Nacional y comandante de la Guardia Real de Baréin, así como la delegación que acompañaba al rey, integrada por varios jeques y responsables bareiníes.

Horas antes, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa había llegado a EAU, donde fue recibido en el aeropuerto por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.