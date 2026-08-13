El presidente de EAU recibe una llamada del presidente de Maldivas

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, durante la que ambos abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, en apoyo de sus intereses comunes.

Los dos líderes reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la cooperación y ampliar las alianzas centradas en el desarrollo entre EAU y Maldivas, al tiempo que exploraron oportunidades para favorecer aún más la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

También intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones de interés común y analizaron los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.