EAU expresa su solidaridad con Egipto y transmite sus condolencias por las víctimas del accidente de tráfico en Ismailia

ABU DABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad con Egipto por las víctimas de una colisión de tráfico registrada en la gobernación de Ismailia, en el este del país, que causó decenas de muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como Egipto y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.