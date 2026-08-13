XRG avanza en su estrategia mundial de gas con su entrada en Venezuela

CARACAS, 13 de agosto de 2026 (WAM) – XRG, la compañía internacional de inversión energética de ADNOC, anunció su entrada en Venezuela tras la adjudicación de la licencia offshore Loran por parte de Venezuela y la transferencia de una participación en la licencia por parte de PDVSA Gas. Sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, XRG tendrá una participación en la licencia junto con bp y UCC. La licencia contiene más de 4 billones de pies cúbicos de recursos de gas probados y supondrá una aportación significativa a la creciente plataforma de XRG en América Latina, al tiempo que reforzará su posición en la cuenca atlántica.

Mohamed Al Aryani, presidente de Gas Internacional de XRG, afirmó: “Venezuela cuenta con importantes recursos de gas y tiene potencial para desempeñar un papel mayor a la hora de atender la demanda energética regional e internacional. Nuestra entrada a través de Loran refleja la estrategia de XRG de invertir junto a socios en recursos competitivos, con acceso a infraestructuras consolidadas y vías claras hacia el mercado. Al conectar el gas venezolano con infraestructuras ya existentes, buscamos apoyar el desarrollo responsable de estos recursos, reforzar la integración energética regional y crear valor a largo plazo para Venezuela, nuestros socios y las comunidades locales”.

Loran forma parte del yacimiento gasístico marino más amplio de Loran-Manatee, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

La fase 2 de Loran se enmarca en la estrategia de XRG para establecer una plataforma de gas y gas natural licuado (GNL) en América Latina. Este avance ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el gobierno de Venezuela, cuya participación constructiva contribuyó a establecer el marco para la incorporación de XRG a Loran.

El proyecto otorga a XRG una posición relevante en la región, con una participación equivalente a la de bp y UCC, en una licencia de gas offshore que contiene más de 4 billones de pies cúbicos de recursos probados y que cuenta con una posible vía de comercialización a través de infraestructuras ya existentes.

La inversión también refuerza la posición de XRG en la cuenca atlántica y complementa su creciente cartera de gas y GNL en América del Norte, América del Sur, África, el Caspio y Oriente Próximo. Entre las participaciones de XRG figuran Rio Grande LNG, en Estados Unidos; Argentina LNG, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales; Arcius Energy, en Egipto; el yacimiento Absheron y el Corredor Meridional de Gas, en Azerbaiyán; el Bloque Offshore 1, en Turkmenistán, y la concesión Área 4, en Mozambique. En conjunto, estas inversiones respaldan la ambición de XRG de construir una plataforma internacional de gas que conecte recursos de primer nivel, infraestructuras y acceso a clientes en los mercados internacionales.

La participación de XRG en la fase 2 de Loran estará sujeta a los acuerdos definitivos de licencia y desarrollo, a las autorizaciones gubernamentales y regulatorias aplicables, así como al cumplimiento de todas las sanciones internacionales y requisitos normativos pertinentes.