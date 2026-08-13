XRG avanza en su estrategia mundial de gas con su entrada en Venezuela

XRG avanza en su estrategia mundial de gas con su entrada en Venezuela

CARACAS, 13 de agosto de 2026 (WAM) – XRG, la compañía internacional de inversión energética de ADNOC, anunció su entrada en Venezuela tras la adjudicación de la licencia offshore Loran por parte de Venezuela y la transferencia de una participación en la licencia por parte de PDVSA Gas. Sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, XRG tendrá una participación en la licencia junto con bp y UCC. La licencia contiene más de 4 billones de pies cúbicos de recursos de gas probados y supondrá una aportación significativa a la creciente plataforma de XRG en América Latina, al tiempo que reforzará su posición en la cuenca atlántica.

Mohamed Al Aryani, presidente de Gas Internacional de XRG, afirmó: “Venezuela cuenta con importantes recursos de gas y tiene potencial para desempeñar un papel mayor a la hora de atender la demanda energética regional e internacional. Nuestra entrada a través de Loran refleja la estrategia de XRG de invertir junto a socios en recursos competitivos, con acceso a infraestructuras consolidadas y vías claras hacia el mercado. Al conectar el gas venezolano con infraestructuras ya existentes, buscamos apoyar el desarrollo responsable de estos recursos, reforzar la integración energética regional y crear valor a largo plazo para Venezuela, nuestros socios y las comunidades locales”.

Loran forma parte del yacimiento gasístico marino más amplio de Loran-Manatee, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

La fase 2 de Loran se enmarca en la estrategia de XRG para establecer una plataforma de gas y gas natural licuado (GNL) en América Latina. Este avance ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el gobierno de Venezuela, cuya participación constructiva contribuyó a establecer el marco para la incorporación de XRG a Loran.

El proyecto otorga a XRG una posición relevante en la región, con una participación equivalente a la de bp y UCC, en una licencia de gas offshore que contiene más de 4 billones de pies cúbicos de recursos probados y que cuenta con una posible vía de comercialización a través de infraestructuras ya existentes.

La inversión también refuerza la posición de XRG en la cuenca atlántica y complementa su creciente cartera de gas y GNL en América del Norte, América del Sur, África, el Caspio y Oriente Próximo. Entre las participaciones de XRG figuran Rio Grande LNG, en Estados Unidos; Argentina LNG, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales; Arcius Energy, en Egipto; el yacimiento Absheron y el Corredor Meridional de Gas, en Azerbaiyán; el Bloque Offshore 1, en Turkmenistán, y la concesión Área 4, en Mozambique. En conjunto, estas inversiones respaldan la ambición de XRG de construir una plataforma internacional de gas que conecte recursos de primer nivel, infraestructuras y acceso a clientes en los mercados internacionales.

La participación de XRG en la fase 2 de Loran estará sujeta a los acuerdos definitivos de licencia y desarrollo, a las autorizaciones gubernamentales y regulatorias aplicables, así como al cumplimiento de todas las sanciones internacionales y requisitos normativos pertinentes.