Uber lanza en Dubái los vehículos totalmente autónomos Apollo Go de Baidu

DUBÁI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) anunció que los vehículos Apollo Go totalmente autónomos de Baidu, Inc. ya están disponibles para los usuarios de la plataforma de Uber en Dubái, con New Horizon Luxury Transport como operador de la flota.

Este hito refuerza la posición de Uber como plataforma de referencia para los vehículos autónomos y supone un importante avance en la expansión mundial de esta tecnología. Como primer paso de una alianza estratégica de varios años, Dubái servirá como punto de partida para desplegar miles de vehículos Apollo Go en la red global de Uber.

A partir de este jueves, los usuarios de Dubái que soliciten un UberX o un Uber Comfort podrán ser asignados a un vehículo Apollo Go completamente autónomo. Para aumentar las posibilidades de viajar en un robotaxi, también podrán seleccionar directamente la opción específica “Autonomous” en la aplicación de Uber. En una primera fase, el servicio totalmente autónomo estará disponible en determinadas zonas de Umm Suqeim y Jumeirah, con planes para ampliar su área de operación en el futuro.

“Materializar nuestra alianza con Baidu supone un importante paso adelante en la expansión de la movilidad autónoma a escala mundial”, afirmó Sarfraz Maredia, responsable global de vehículos autónomos de Uber. “El lanzamiento en Dubái representa la primera vez que nuestra visión basada en múltiples socios se hace realidad en vías públicas y demuestra cómo la combinación de una tecnología autónoma avanzada con nuestro mercado global puede acelerar un futuro eléctrico, compartido y autónomo”.

“Este lanzamiento supone un hito significativo en nuestra alianza con Uber, con Dubái como punto de partida para ampliar el alcance de esta colaboración”, afirmó Nan Yang, vicepresidente de Baidu y director general de la Unidad de Negocio Internacional del Intelligent Driving Group. “Dubái es también la primera ciudad en la que hemos establecido con éxito, fuera de China, un modelo dual que combina servicios de transporte autónomo operados directamente por nosotros y servicios gestionados por socios. Con este lanzamiento, nos complace ofrecer a los usuarios de Dubái una nueva forma de disfrutar de las ventajas de la movilidad autónoma”.

El servicio utilizará el RT6 de sexta generación de Apollo Go, un robotaxi totalmente eléctrico diseñado específicamente para operar sin conductor. Con capacidad para hasta tres pasajeros, cada vehículo está equipado con más de 30 sensores que permiten una percepción integral del entorno y el procesamiento de datos a bordo en tiempo real.

Apollo Go cuenta con una amplia experiencia en operaciones a gran escala en condiciones reales y continúa ampliando rápidamente su presencia internacional. Hasta la fecha, el servicio está presente en 28 ciudades de todo el mundo y sus flotas han recorrido más de 350 millones de kilómetros en conducción autónoma, incluidos más de 240 millones de kilómetros sin conductor, con un destacado historial de seguridad.

La seguridad sigue siendo la máxima prioridad de Uber. Todos los vehículos autónomos, incluidos los Apollo Go de Baidu, deben cumplir las estrictas directrices de seguridad de Uber antes de poder operar en su red.