Air Arabia incorpora Gdansk a su creciente red de destinos en Polonia desde Sharjah

SHARJAH, 25 de agosto de 2026 (WAM) – Air Arabia anunció el lanzamiento de un nuevo servicio directo que conectará el Aeropuerto Internacional de Sharjah con el Aeropuerto de Gdansk-Lech Walesa, en Polonia.

La nueva ruta comenzará a operar el 14 de diciembre de 2026 con cinco vuelos directos semanales, reforzando así la presencia de Air Arabia en el mercado polaco. Gdansk se suma a los servicios que la aerolínea ya ofrece desde Sharjah a los aeropuertos de Varsovia-Chopin y Cracovia, además de la próxima ruta a Katowice, que también comenzará a operar en diciembre.

Con la incorporación de Gdansk, Air Arabia conectará Sharjah con cuatro ciudades de Polonia, ofreciendo a sus clientes opciones de viaje directas y cómodas a destinos clave del país y contribuyendo al crecimiento de los vínculos turísticos, empresariales y económicos entre Emiratos Árabes Unidos y Polonia.

Adel Al Ali, consejero delegado del grupo Air Arabia, afirmó: “Nos complace incorporar Gdansk a nuestra creciente red en Polonia mientras seguimos ampliando nuestra presencia en Europa. El nuevo servicio refleja nuestro compromiso de conectar Sharjah con destinos internacionales clave y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestros clientes opciones de viaje fiables y competitivas”.

“Con cinco vuelos directos semanales, la nueva ruta atenderá tanto a los viajeros de ocio como de negocios y contribuirá al fortalecimiento de los vínculos entre EAU y Polonia”, añadió.

Tomasz Kloskowski, presidente del consejo de administración del Aeropuerto de Gdansk, señaló: “Esperamos que esta ruta dé un importante impulso a la economía regional. La conexión directa facilitará la cooperación empresarial y las relaciones comerciales, además de contribuir a atraer inversores de Oriente Próximo a Pomerania”.

“También favorecerá el turismo en ambas direcciones: desde Gdansk hacia la península arábiga y mediante la llegada de más visitantes de la región del Golfo a Pomerania. La experiencia previa demuestra que los turistas procedentes de los países del Golfo generan un importante valor para la industria turística local. Con veranos más frescos y acceso al mar Báltico, la Triciudad y Pomerania son destinos vacacionales cada vez más atractivos para estos viajeros”.