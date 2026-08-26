EDGE y el Ejército de Brasil crearán el primer Centro de Excelencia en Ciberdefensa de su tipo en América Latina

SÃO JOSÉ, 26 de agosto de 2026 (WAM) – EDGE Group, grupo emiratí especializado en tecnología avanzada y defensa, y el Ejército de Brasil, a través del Comando de Defensa Cibernética (ComDCiber), crearán un Centro de Excelencia en Ciberdefensa (COE), la primera institución de este tipo en América Latina que funcionará bajo un modelo tripartito que reunirá al Gobierno, la industria y el mundo académico.

La iniciativa refleja un compromiso estratégico y paritario entre las dos instituciones fundadoras para establecer una organización permanente, basada en estándares internacionales, que atienda las necesidades de Brasil en materia de ciberseguridad y contribuya también al desarrollo de capacidades en el conjunto de la región. Ambos socios fundadores realizarán inversiones directas en la institución, reforzando así su compromiso con su capacidad operativa, independencia institucional y continuidad a largo plazo.

Hamad Al Marar, director general y consejero delegado de EDGE, afirmó: “La resiliencia cibernética exige una colaboración a largo plazo entre los Gobiernos, la industria y el mundo académico, y esta alianza refleja esa convicción. EDGE cuenta con una trayectoria demostrada en el desarrollo de capacidades cibernéticas soberanas en entornos complejos y de alta exigencia, y estamos aprovechando esa amplia experiencia para apoyar las ambiciones de Brasil”.

“A través de este COE combinaremos tecnología avanzada, experiencia operativa y conocimiento compartido para desarrollar capacidades duraderas y posicionar a Brasil como un centro de referencia en excelencia cibernética en América Latina”, añadió.

El COE prestará servicios especializados a todas las Fuerzas Armadas brasileñas y a las instituciones federales, entre ellos formación, desarrollo profesional y certificación; respuesta a incidentes cibernéticos y análisis forense digital; servicios de asesoramiento estratégico en ciberseguridad; investigación y desarrollo de doctrina y capacidades de ciberdefensa; planificación y realización de ejercicios nacionales y regionales; y desarrollo de capacidades y soluciones avanzadas de ciberdefensa.

Basándose en las mejores prácticas internacionales, incluido el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, el nuevo centro aspira a posicionar a Brasil como referente regional en capacidades soberanas de ciberseguridad. El COE también buscará establecer vínculos, cooperación y reconocimiento con organizaciones internacionales de ciberseguridad, reforzando la integración de Brasil en la comunidad mundial de ciberseguridad.