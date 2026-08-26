EAU expresa su solidaridad con Nepal y traslada sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con Nepal por las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra, que causaron decenas de muertos, heridos y desaparecidos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) trasladó las sinceras condolencias y la solidaridad de EAU a las familias de las víctimas, así como Nepal y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.