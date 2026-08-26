El presidente de Reuters participará en la Cumbre de Medios Árabes 2026

DUBÁI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Paul Bascobert, presidente de Reuters, participará en la edición de este año de la Cumbre de Medios Árabes, que reunirá en Dubái, del 15 al 17 de septiembre, a dirigentes del sector de los medios de comunicación de la región y de todo el mundo, según anunció este miércoles el Dubai Press Club, organizador del encuentro.

La participación del presidente de Reuters refuerza la destacada presencia internacional de la Cumbre y aportará perspectivas globales a los debates sobre las tendencias que están transformando las noticias y los contenidos, incluido el creciente impacto de la tecnología y la inteligencia artificial.

Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta y directora gerente del Consejo de Medios de Dubái, presidenta del Dubai Press Club y presidenta del Comité Organizador de la Cumbre de Medios Árabes, afirmó: “La participación de destacadas figuras de los medios de comunicación de la región y de todo el mundo permite un intercambio único de perspectivas sobre las principales cuestiones que impulsan el crecimiento del sector y enriquece el diálogo del evento sobre el futuro de los medios”.

Al Marri señaló que la participación de líderes mundiales del sector aporta a la Cumbre una diversidad de puntos de vista y experiencias, y permite a los asistentes comprender mejor cómo están respondiendo las organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo a la rápida transformación de la industria.

Bascobert cuenta con una amplia experiencia en la industria mundial de los medios y las noticias, con una trayectoria que incluye altos cargos directivos en los ámbitos de la información, los medios digitales y la tecnología. Es presidente de Reuters desde septiembre de 2022.