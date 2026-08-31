El presidente de EAU felicita a estudiantes, profesores y padres por el inicio del nuevo curso académico

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, felicitó a estudiantes, profesores, personal administrativo y padres con motivo del inicio del nuevo curso académico, y pidió a todos trabajar juntos, con espíritu de equipo, para formar generaciones creativas, comprometidas y que amen a su país.

El jeque Mohamed bin Zayed transmitió un mensaje de audio con motivo de la ocasión, cuya traducción es la siguiente:

“Que la paz sea con vosotros.

Os felicito, hijos míos, por el nuevo curso académico, y hago extensiva mi felicitación a los profesores, al personal administrativo y a los padres.

Vosotros, mis hijos e hijas, sois el futuro de nuestra nación. Por ello, os animo a leer, a seguir aprendiendo de forma continua y a preservar nuestra identidad nacional.

El mundo está cambiando y cada día surgen nuevas oportunidades. Esto exige centrarse en adquirir las competencias del futuro y hacer un uso positivo de la inteligencia artificial y la tecnología.

También pido a los padres y a los profesores que trabajen juntos, con espíritu de equipo, para formar generaciones creativas, comprometidas y que amen a su país.

Que Dios os proteja y os conceda el éxito, y que sigáis siendo siempre motivo de orgullo y honor para EAU.”