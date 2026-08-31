Los dirigentes de EAU felicitan al rey de Noruega por su ascenso al trono

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al rey Haakon VIII con motivo de su ascenso al trono del Reino de Noruega.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación al rey Haakon VIII de Noruega.