El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores recibe copia de las cartas credenciales del embajador de Irlanda

El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores recibe copia de las cartas credenciales del embajador de Irlanda

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las cartas credenciales de Fergal Tomas Mythen, embajador extraordinario y plenipotenciario de Irlanda en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de EAU de ampliar la cooperación con Irlanda de manera que contribuya a promover los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos amigos.

Por su parte, Fergal Tomas Mythen destacó la relevante posición regional e internacional de EAU bajo el liderazgo del presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.