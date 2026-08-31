El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores recibe copia de las cartas credenciales del embajador de Irlanda

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las cartas credenciales de Fergal Tomas Mythen, embajador extraordinario y plenipotenciario de Irlanda en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de EAU de ampliar la cooperación con Irlanda de manera que contribuya a promover los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos amigos.

Por su parte, Fergal Tomas Mythen destacó la relevante posición regional e internacional de EAU bajo el liderazgo del presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de seguir reforzando y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.