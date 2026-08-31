El UAE Team Emirates-XRG confirma su equipo para el Lloyds Tour of Britain

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El UAE Team Emirates-XRG anunció su alineación de seis corredores para el Lloyds Tour of Britain, en la que será su segunda participación consecutiva. La carrera por etapas, de cinco días, comenzará en Lincoln el miércoles 2 de septiembre y concluirá en Earlston el domingo 6 de septiembre.

El recorrido incluirá finales de etapa en Skegness, Beverley y Leyburn, mientras que la 22ª edición del Tour of Britain atravesará Lincolnshire, Yorkshire y la región escocesa de Borders.

En el UAE Team Emirates-XRG, los directores deportivos Fabrizio Guidi y Aner Moreno estarán al frente de una formación integrada por Mikkel Bjerg, Benoît Cosnefroy, Felix Großschartner, Nils Politt, Florian Vermeersch y Tim Wellens.

Politt aportará la experiencia de sus cinco participaciones anteriores en Gran Bretaña, mientras que Cosnefroy afrontará con confianza un recorrido especialmente favorable para los corredores explosivos. Se esperan llegadas al esprint en las etapas 2 y 3, aunque el resto del trazado ofrece terreno suficiente para que los especialistas en cotas luchen por la victoria en la clasificación general.

El Tour of Britain 2026 concluirá el domingo 6 de septiembre en la región escocesa de Borders. Earlston acogerá la salida y la llegada de la quinta etapa, cuyo recorrido se adentrará en las cercanas colinas de Lammermuir. A lo largo de sus 156,1 kilómetros, el pelotón afrontará unos 2.236 metros de desnivel positivo, en una última jornada decisiva para la lucha por la victoria en la clasificación general.