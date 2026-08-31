Los ministros de Información árabes se reunirán en Dubái con motivo de la Cumbre de Medios Árabes 2026

DUBÁI, 31 de agosto de 2026 (WAM) -- El Comité Organizador de la Cumbre de Medios Árabes anunció que los ministros de Información de Egipto, Siria, Baréin, Jordania y Líbano participarán en la edición de este año, junto con destacadas figuras regionales e internacionales, para debatir el futuro de la industria de los medios de comunicación.

La Cumbre, prevista del 15 al 17 de septiembre de 2026, se celebrará bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y siguiendo las directrices del jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái y presidente del Consejo de Medios de Dubái.

La edición de este año, la mayor en la historia del evento, contará con la participación de Diaa Rashwan, ministro de Estado de Información de la República Árabe de Egipto; Khaled Zaarour, ministro de Información de la República Árabe Siria; Ramzan bin Abdullah Al-Noaimi, ministro de Información del Reino de Baréin; Paul Morcos, ministro de Información de la República Libanesa; y Mohammad Momani, ministro de Comunicación Gubernamental del Reino Hachemí de Jordania.

La participación de los ministros árabes de Información se produce en un contexto de importantes cambios geopolíticos y económicos tanto en la región como en el resto del mundo, además de una rápida transformación de la industria de los medios impulsada por la tecnología, la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta y directora gerente del Consejo de Medios de Dubái, presidenta del Dubai Press Club y presidenta del Comité Organizador de la Cumbre de Medios Árabes, dio la bienvenida a la participación de los ministros árabes de Información y señaló que su presencia pone de relieve la importancia de incorporar a los responsables de la toma de decisiones a los debates sobre el futuro de la industria. Añadió que el papel de los medios va actualmente más allá de informar sobre los acontecimientos y abarca también ayudar a las sociedades a afrontar los cambios, generar confianza y reforzar la voz árabe en un panorama mundial cada vez más competitivo.

Al Marri añadió que la región necesita un sector de los medios capaz de comprender y explicar los cambios, al tiempo que contribuye a la estabilidad y al desarrollo y presenta la realidad de la región desde su propia perspectiva, con la profesionalidad necesaria para ganarse la confianza del público y competir a escala mundial.

Maryam Al Mulla, directora del Dubai Press Club, afirmó que la participación de destacadas figuras árabes del sector refleja el creciente papel de la Cumbre como plataforma de diálogo sobre el futuro de la industria. Señaló que el encuentro reúne a voces influyentes de todo el sector para analizar los cambios que están configurando el panorama mundial de los medios de comunicación, mientras que la participación de los ministros árabes de Información subraya la necesidad de una mayor cooperación, diálogo e intercambio de conocimientos para afrontar desafíos que trascienden cada vez más las fronteras.

La Cumbre de Medios Árabes 2026 contará con una amplia variedad de eventos especializados, entre ellos el Foro de Medios Árabes, el Foro de Comunicación Gubernamental, el Foro de Jóvenes Árabes de los Medios, la Cumbre de Influentes Árabes en Redes Sociales, el Foro de Cine, el Foro de Videojuegos y el Dubai PodFest, además de varios foros internacionales de medios de comunicación.