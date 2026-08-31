La Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza reúne a la élite en Bélgica

BRUSELAS, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El hipódromo de Waregem, en Bélgica, acogerá mañana, martes 1 de septiembre de 2026, la undécima prueba de la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza, con la participación de 11 ejemplares de prestigiosas cuadras dentro del calendario de la 33ª edición de la competición.

La prueba de Bélgica reunirá a un destacado grupo de ganadores de etapas anteriores y caballos que han sobresalido durante la presente temporada. La carrera se disputará sobre 2.200 metros en pista de hierba, dentro de la categoría Grupo 2, y estará abierta a caballos árabes de pura raza de cuatro años o más. La dotación económica asciende a 250.000 euros, la mayor en la historia de las carreras de caballos árabes en Bélgica.

La representación emiratí en la cita belga estará encabezada por dos firmes aspirantes, RB Kingmaker y Maqbool. RB Kingmaker (Baseq Al Khalediah y RB Royale Madame), propiedad de Helal Alalawi, entrenado por Elisabeth Bernard Jean-François y montado por Christophe Soumillon, parte como uno de los principales favoritos gracias a su destacado palmarés. En 2024 ganó en Abu Dabi la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza y esta temporada añadió a sus logros el Qatar International Stakes de Grupo 1 en el hipódromo británico de Goodwood. Afronta ahora el reto belga con la ambición de sumar un nuevo título a su distinguida trayectoria.

EAU también estará representado por Maqbool (AF Albahar y Ghaleba), de Yas Horse Racing Management, entrenado por Xavier Thomas-Demeaulte y montado por Leo-Paul Brechet, después de su destacada actuación y su segundo puesto en la prueba de Países Bajos de la presente edición.

También participará Joe Star (Al Mourtajez y Guest del Falot), ganador de la prueba de Países Bajos de esta edición, propiedad de Mohamed Abdullah Abdul Rahman, entrenado por Elisabeth Bernard Jean-François y montado por Anthony Crastus. Junto a él estará Mahdi du Breuil (Mared Al Sahra y Wanaa du Breuil), tercero en la prueba neerlandesa, propiedad de Wiljan Poels, entrenado por Melody Bailleul y montado por Fabian Lefebvre.

La carrera contará asimismo con Freddy Py (TM Fred Texas y Via Hipolyte), ganador de la prueba de Suecia en 2023 y 2024, propiedad y bajo la preparación de Gerard Zoetelief y montado por Antoine Subias, además de su compañero de cuadra El Paso T (Al Mourtajez y Porta T), con Julien Guillochon como jinete.

Entre los campeones figura también Ska de l’Aigle (Al Mourtajez y Sia), ganador de la prueba de Italia en 2024, representante de Al Leith Racing, entrenado por Xavier Thomas-Demeaulte y montado por Guillaume Guedj-Gay. También competirá Farida P (Al Mourtajez y Hania D.A.), vencedora en Países Bajos en 2024 y en Suecia en 2025, propiedad y bajo la preparación de Peter Deckers y montada por Nicolas Baudet.

La nómina de participantes se completa con El Zarka D.A. (AF Albahar y Schiva D.A.), propiedad y bajo la preparación de Johan Verstrepen y montado por Koen Clijmans; Tex D.A. (Mugadir y Fouwzia D.A.), propiedad y bajo la preparación de Bianca Dunk y montado por Jef Verbeeck; y Dream Seq (Baseq Al Khalediah y Dream Pearl), propiedad y bajo la preparación de Timo Keersmaekers y montado por Jente Marien.

Faisal Al Rahmani, secretario general del Comité Superior Organizador de la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza, afirmó: «Nos complace continuar el recorrido de esta prestigiosa competición por los hipódromos europeos, con el apoyo y el patrocinio de los dirigentes de EAU, cuya visión y orientación han contribuido a alcanzar éxitos a escala mundial, reforzar la posición del caballo árabe y ofrecer las mejores oportunidades e incentivos a propietarios y criadores de distintos países».

Añadió: «La prueba de Bélgica es una de las citas más importantes del programa de la 33ª edición por la calidad de sus participantes, que reúne a caballos y cuadras de élite junto con varios campeones que han logrado resultados destacados tanto en las carreras de esta competición como en grandes pruebas internacionales. Esto refleja la relevancia del evento y su prestigio entre propietarios, entrenadores y jinetes en Europa».

Al Rahmani señaló además: «Esperamos una carrera intensa y emocionante que dé continuidad a los destacados éxitos logrados por la competición durante la presente temporada y refleje el alto nivel alcanzado por las carreras de caballos árabes, en línea con la misión de Emiratos Árabes Unidos y su papel de liderazgo en la preservación de este patrimonio tradicional y en el fortalecimiento de su posición en los hipódromos de todo el mundo».