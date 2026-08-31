EAU envía un segundo avión con ayuda urgente para los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal

KATMANDÚ, 31 de agosto de 2026 (WAM) — El segundo avión de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, operado a través de la Agencia de Ayuda de EAU, llegó a Nepal con 45 toneladas de suministros de emergencia destinados a las personas afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra. El envío responde a las directrices del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien ordenó destinar 10 millones de dólares a la asistencia.

La ayuda incluye alimentos de primera necesidad, material de emergencia, generadores eléctricos y otros suministros esenciales para los afectados. La asistencia contribuirá a proporcionar apoyo urgente a las familias afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas más golpeadas. La iniciativa forma parte de los esfuerzos humanitarios de EAU para ayudar a las personas necesitadas y a quienes se ven afectados por desastres naturales en todo el mundo, así como para apoyar a las comunidades golpeadas por desastres y crisis, en línea con la responsabilidad humanitaria del país y su compromiso de reforzar la solidaridad y la cooperación entre naciones y pueblos.

EAU continúa sus esfuerzos humanitarios para apoyar a los afectados en Nepal, tras la llegada en agosto del primer avión de ayuda con asistencia urgente. La iniciativa refleja la solidaridad humanitaria de EAU con las comunidades afectadas y su apoyo a los esfuerzos destinados a mitigar las consecuencias del desastre. Asimismo, reafirma la larga trayectoria humanitaria del país y su compromiso de apoyar a las personas afectadas por desastres naturales y aliviar su sufrimiento en situaciones de emergencia.