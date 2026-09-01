Siete nuevos países participarán en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi 2026

ABU DABI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – La 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi (ADIBF), organizada por el Centro de la Lengua Árabe de Abu Dabi (ALC) del 13 al 18 de septiembre de 2026, contará con la participación por primera vez de siete nuevos países.

Esta incorporación refleja el creciente papel de la feria como plataforma cultural mundial y como motor activo de la economía del conocimiento.

Los nuevos participantes son Kosovo, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y Cuba. Su presencia abrirá nuevas vías para el intercambio intelectual, en línea con la visión del Centro de impulsar un movimiento cultural mundial que refuerce el intercambio de conocimientos y los esfuerzos de traducción.

Bajo el lema «Pasemos página y leamos el mundo», la edición de este año reunirá a expositores de 95 países para celebrar su 35º aniversario y pondrá de relieve el liderazgo cultural, el compromiso con la creatividad y la contribución de Abu Dabi a la configuración del panorama cultural internacional.

La amplia participación internacional prevista para la edición de 2026 refleja la visión de Abu Dabi de invertir en la cultura y el conocimiento como pilares del desarrollo integral.

Asimismo, reafirma el compromiso de la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi con una evolución constante a través de sus alianzas estratégicas, con el objetivo de convertirse en un centro internacional de conocimiento, un espacio para el intercambio de experiencias, un catalizador para crear alianzas que impulsen el crecimiento de las industrias culturales y creativas en todo el mundo y una plataforma para promover un diálogo sostenible entre diferentes naciones y civilizaciones.