EAU aspira a que el 35% de su energía sea limpia en 2030-2031, según el ministro de Energía e Infraestructuras

DUBÁI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras, afirmó que Emiratos Árabes Unidos ha elevado hasta el 35% para 2030-2031 su objetivo de energía limpia, que incluye la energía nuclear y las renovables.

En una entrevista con la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen de Middle East Energy 2026, que comenzó este martes en el Dubai World Trade Centre y se prolongará hasta el 3 de septiembre, Al Mazrouei señaló que alcanzar este objetivo requerirá nuevos proyectos, una mayor competencia y más oportunidades para el sector privado en la generación de electricidad.

Añadió que EAU continúa supervisando y actualizando su estrategia energética en respuesta a la reducción de los costes y a los continuos avances tecnológicos.

EAU cuenta con una estrategia a largo plazo para diversificar sus fuentes de generación de energía y mantener una capacidad excedentaria suficiente para atender las necesidades de toda la población en distintas circunstancias.

En este contexto, Al Mazrouei afirmó que el país continúa desarrollando redes y nuevas centrales eléctricas para reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia y lograr los mejores precios posibles de venta de electricidad, al tiempo que trabaja para seguir reduciéndolos en el futuro.

Señaló que los precios de las energías renovables continúan bajando gracias a la expansión de los proyectos y al desarrollo tecnológico.

Las tecnologías de almacenamiento de energía también han avanzado de forma significativa y las baterías son ahora capaces de almacenar electricidad durante hasta 24 horas a precios competitivos, frente a las apenas dos o tres horas de hace unos años.

Al Mazrouei afirmó que este avance ha permitido que la energía solar pueda suministrar electricidad las 24 horas del día, situándola en condiciones comparables al gas natural, la energía nuclear y otras fuentes de generación de base, con precios competitivos y alentadores.

Añadió que la energía solar también ofrece ventajas en materia de sostenibilidad y no produce emisiones de dióxido de carbono, lo que, según afirmó, refleja el éxito de la estrategia de EAU, que seguirá reforzando las capacidades del país en este ámbito.

Sobre el papel del sector privado, Al Mazrouei señaló que el sector de generación eléctrica de EAU está abierto desde hace tiempo a la participación privada y recordó que la decisión de privatizarlo hace décadas contribuyó a reducir costes, reforzar la competencia y aplicar los más altos estándares de gobernanza.

Afirmó que este modelo ha contribuido a situar a EAU entre los países líderes del mundo en términos de costes de electricidad.

Al Mazrouei destacó que EAU cuenta con empresas capaces de competir a escala mundial, conseguir precios competitivos y adjudicarse proyectos internacionales, y citó a Masdar, Etihad y otras compañías nacionales que operan con éxito en distintos países.

Sobre el futuro del sector energético, afirmó que estará basado en la expansión de fuentes de energía más limpias, el refuerzo de las interconexiones eléctricas entre países, una mejora significativa de la eficiencia de las redes de transmisión y la reducción de las pérdidas.

Al Mazrouei destacó asimismo Middle East Energy 2026 y señaló que la feria reúne a 1.500 expositores de 70 países para presentar las últimas tecnologías capaces de contribuir a reducir costes y mejorar la eficiencia.

El ministro animó a los participantes a aprovechar los debates e intercambiar experiencias de éxito y señaló que el Ministerio de Energía e Infraestructuras presenta durante el evento sus estrategias y su marco normativo, mientras que las empresas participantes se centran en soluciones técnicas y tecnológicas.