EAU acoge un taller de responsables de las operaciones de paz de la ONU con participantes de 23 países

ABU DABI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – El Taller de Responsables de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas comenzó en Abu Dabi, organizado por el Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026, con participantes de 23 países.

El encuentro reúne a jefes policiales y responsables de los componentes militares de misiones de mantenimiento de la paz de la ONU de todo el mundo, junto con representantes de Naciones Unidas y del Ministerio del Interior.

El taller forma parte de la cooperación permanente entre EAU y la ONU y refleja el compromiso del país con las iniciativas internacionales destinadas a mejorar el desempeño de las operaciones de mantenimiento de la paz y reforzar su capacidad para responder a desafíos de seguridad y humanitarios.

Los debates abordan los retos a los que se enfrenta la Policía de Naciones Unidas, los resultados de la Cumbre de Jefes de Policía de la ONU, el desempeño de las operaciones de paz, la gestión del conocimiento y las directrices, las capacidades policiales permanentes, los desafíos operativos y una actuación policial eficaz y con perspectiva de género.

El taller permite además a los responsables de los componentes policiales de distintas misiones de la ONU intercambiar experiencias y analizar los criterios de evaluación del desempeño de las unidades policiales y de los agentes, así como la planificación de emergencias, la elaboración de informes, los presupuestos y la gestión de municiones.

Otros debates se centran en reforzar la coordinación entre los componentes policial y militar de las operaciones de mantenimiento de la paz.

Saeed Al Dhaheri, coronel y agregado policial de la Misión Permanente de EAU ante Naciones Unidas en Nueva York, dio la bienvenida a los participantes y destacó el papel del taller en el fortalecimiento de la cooperación entre EAU y la ONU y en el apoyo a la paz y la seguridad internacionales.

Al Dhaheri afirmó que la organización del encuentro por parte de EAU refleja el firme compromiso del país con los esfuerzos de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y ofrece una importante plataforma para intercambiar conocimientos y buenas prácticas, desarrollar marcos de evaluación del desempeño y mejorar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de paz.

Añadió que la participación de responsables militares junto con jefes policiales supone un paso importante hacia una mayor coordinación entre ambos componentes y refleja la convicción compartida de que una paz sostenible requiere una cooperación real entre todos los actores implicados en las operaciones de mantenimiento de la paz.

El teniente general Faisal, asesor policial de Naciones Unidas, afirmó que la celebración del taller en EAU refleja el compromiso constante del país con el sistema de la ONU y con la ampliación de su contribución a las operaciones de paz.

Señaló que la etapa actual exige desarrollar de forma continua los métodos policiales y de seguridad y avanzar hacia modelos más flexibles e innovadores que aprovechen la tecnología y los datos y se basen en la eficiencia, la preparación y la rapidez de respuesta.

Añadió que desarrollar capacidades policiales cualificadas para operar en entornos complejos, junto con una mayor coordinación entre la Policía y las fuerzas militares, es fundamental para mejorar la eficacia de las operaciones de paz y lograr resultados duraderos sobre el terreno.

El teniente general Faisal indicó que un mejor desempeño depende de un liderazgo eficaz, de la coordinación entre los distintos componentes y de la capacidad de adaptación a entornos de conflicto que cambian rápidamente.

Subrayó que alinear las prioridades y reforzar la coordinación entre los componentes policial y militar son elementos esenciales para que las misiones de Naciones Unidas puedan cumplir sus mandatos, proteger a la población civil y apoyar la estabilidad y el Estado de derecho en los países anfitriones.

La teniente general Cheryl Pearce, asesora militar interina de Naciones Unidas, señaló que las operaciones de mantenimiento de la paz se desarrollan en un entorno geopolítico y operativo cada vez más complejo, marcado por conflictos de mayor dificultad, amenazas transnacionales, la proliferación de drones y crecientes desafíos relacionados con la información y la tecnología.

Pearce afirmó que el futuro de las operaciones de paz exige misiones más adaptables, móviles y con mayor capacidad de respuesta, que utilicen la tecnología para mejorar el conocimiento de la situación, apoyar la toma de decisiones y aumentar la eficacia operativa, al tiempo que preservan el carácter fundamentalmente político de estas operaciones.

Añadió que el desarrollo de las misiones de mantenimiento de la paz requiere identificar sus tareas prioritarias, proporcionar las capacidades necesarias para llevarlas a cabo y mejorar la coordinación entre las distintas entidades y equipos implicados.

Pearce subrayó que la seguridad y la protección del personal de mantenimiento de la paz deben seguir siendo una consideración prioritaria en la planificación y ejecución de las misiones, respaldadas por una formación y unas capacidades adecuadas, un mayor conocimiento de la situación, asistencia médica rápida cuando sea necesaria y la aplicación de las lecciones aprendidas de incidentes anteriores.