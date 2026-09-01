El presidente de EAU recibe al primer ministro de la Región del Kurdistán de Irak en presencia de Mohammed bin Rashid

ABU DABI, 1 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este martes a Masrour Barzani, primer ministro de la Región del Kurdistán en Irak, en presencia del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái.

Durante la reunión, el jeque Mohamed bin Zayed y Masrour Barzani abordaron los históricos vínculos entre EAU y la República de Irak, en particular con la Región del Kurdistán, así como las vías para seguir reforzando la cooperación en beneficio mutuo de sus pueblos.

Ambas partes intercambiaron también puntos de vista sobre diversas cuestiones de interés común y subrayaron la importancia de los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad, la estabilidad y una paz duradera en Oriente Próximo en beneficio de todos los pueblos de la región.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed for Good; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Dubai Airports y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU; así como varios jeques, responsables, invitados y ciudadanos emiratíes.