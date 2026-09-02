Shakhboot bin Nahyan asiste a la toma de posesión del presidente de Zambia

LUSAKA, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, asistió a la ceremonia de investidura de Hakainde Hichilema como presidente de la República de Zambia, celebrada en la capital, Lusaka.

Al margen de la ceremonia, el jeque Shakhboot se reunió con Hichilema y le trasladó los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, le transmitió sus felicitaciones por la prestación del juramento constitucional y sus deseos de mayor progreso y prosperidad para la República de Zambia y su pueblo.

El jeque Shakhboot bin Nahyan reafirmó el compromiso de EAU de seguir reforzando sus relaciones con Zambia para promover los intereses de ambos países y responder a las aspiraciones de sus pueblos de alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo.

Por su parte, Hichilema trasladó sus saludos al presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. También expresó sus deseos de mayor prosperidad y desarrollo para el Gobierno y el pueblo de EAU.

Además, Hichilema expresó su sincero agradecimiento por la participación de EAU en la ceremonia de investidura y reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos de interés común.