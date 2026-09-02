El embajador de EAU en Colombia se reúne con el ministro de Exteriores colombiano

ABU DABI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – Mohamed Abdulla Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, se reunió con Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en la sede del Ministerio en el país.

Ambas partes abordaron los lazos de amistad y cooperación entre EAU y Colombia y las vías para reforzarlos.

Al Shamsi trasladó a Escobar los saludos del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de EAU, junto con sus deseos de mayor progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Colombia.

Por su parte, Escobar trasladó sus saludos al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, y expresó sus deseos de mayor desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de EAU.

Ambas partes analizaron las vías para ampliar las relaciones bilaterales a nuevos ámbitos, especialmente en los sectores económico, comercial y de inversión. También abordaron la conclusión de los procedimientos de ratificación de varios acuerdos económicos firmados entre ambos países, que contribuirían a establecer un marco jurídico estable y favorable para impulsar los flujos comerciales y de inversión.

Asimismo, analizaron las vías para fomentar nuevos flujos de inversión y diversificar los ámbitos de cooperación económica. En este contexto, Escobar expresó su aspiración de duplicar el volumen del comercio bilateral en los próximos años y reafirmó la disposición del Gobierno colombiano a prestar el apoyo necesario para facilitar los proyectos y las inversiones de EAU.

La reunión abordó también la evolución regional e internacional, incluidos los ataques hostiles iraníes contra EAU y varios países de la región. Escobar subrayó la solidaridad de su país con EAU y reafirmó su rechazo a cualquier acto que amenace la seguridad y la soberanía de los países y la seguridad de la población civil. Asimismo, destacó el papel de EAU en el fortalecimiento de la seguridad y la paz regionales.