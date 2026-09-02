EAU condena enérgicamente los ataques hostiles iraníes contra Baréin, Kuwait, Jordania y la Región del Kurdistán de Irak

ABU DABI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos los ataques hostiles perpetrados por Irán con misiles y drones contra Baréin, Kuwait, Jordania y la Región del Kurdistán de Irak.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) afirmó que estos ataques hostiles constituyen una flagrante violación de la soberanía de estos países hermanos y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de EAU con Baréin, Kuwait, Jordania, la República de Irak y el Gobierno de la Región del Kurdistán de Irak, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.