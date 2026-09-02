El presidente de EAU recibe a los participantes en el Taller de Liderazgo de las Operaciones de Paz de Naciones Unidas 2026

ABU DABI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a los participantes en el Taller de Liderazgo de las Operaciones de Paz de Naciones Unidas 2026, organizado por EAU, en presencia del teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior.

El presidente de EAU dio la bienvenida a los participantes y les deseó éxito en sus reuniones y debates. Asimismo, expresó su deseo de que el taller arroje resultados positivos que contribuyan a la seguridad y la estabilidad mundiales.

El jeque Mohamed bin Zayed reafirmó el compromiso de EAU de cooperar con Naciones Unidas y apoyar sus esfuerzos para promover la paz y la seguridad tanto en la región como en el resto del mundo. Señaló que EAU considera que la seguridad y la estabilidad son pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo a escala mundial.