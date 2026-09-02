Foro de Abu Dabi para la Paz: EAU es socio en el apoyo a soluciones africanas para la construcción de la paz

ADÍS ABEBA, 2 de septiembre de 2026 (WAM) -- El jeque Al Mahfouz bin Bayyah, secretario general del Foro de Abu Dabi para la Paz y coordinador general de la Conferencia Africana para la Promoción de la Paz, afirmó que Emiratos Árabes Unidos es socio en el apoyo a los esfuerzos africanos destinados a desarrollar soluciones e iniciativas basadas en las realidades y particularidades del continente, contribuyendo a prevenir conflictos, construir la paz y promover la reconciliación y la cohesión social.

Al Mahfouz bin Bayyah realizó estas declaraciones este miércoles en la sede de la Unión Africana, en la capital etíope, Adís Abeba, durante una reunión internacional organizada por la Red de Mediadores Religiosos y Tradicionales (Peacemakers Network) y acogida por el Consejo Interreligioso de Etiopía.

En el encuentro participaron Khairuddin Tezera, ministro de Estado etíope para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional; representantes de la Unión Africana, países africanos y organizaciones internacionales, así como líderes religiosos y tradicionales.

Al Mahfouz bin Bayyah subrayó que la visión de EAU para apoyar la paz en África se basa en la colaboración y en la inversión en las capacidades de las instituciones africanas y de los líderes religiosos y tradicionales. Este enfoque refuerza la capacidad del continente para desarrollar sus propias soluciones e iniciativas y aprovechar su sabiduría, experiencia y patrimonio religioso y cultural.

Señaló que el Foro de Abu Dabi para la Paz trabaja con sus socios africanos para traducir los valores de la paz y la convivencia en iniciativas institucionales centradas en la prevención de conflictos, la revisión de conceptos y narrativas y la construcción de confianza.

Explicó que esta visión se materializa en todo el continente a través de la «Conferencia Africana para la Promoción de la Paz», que representa una asociación entre Mauritania y EAU en beneficio de África. La conferencia trabaja para establecer plataformas africanas de construcción de la paz y empoderar a académicos y líderes religiosos y tradicionales para que contribuyan a los esfuerzos de prevención y reconciliación.

«Nuestra aspiración es que África sea un socio activo en la configuración de las iniciativas de paz, con soluciones que surjan desde el propio continente y se nutran de su sabiduría, experiencia y riqueza religiosa y cultural, dentro de un marco de alianzas internacionales eficaces y de apoyo», afirmó.

Al Mahfouz bin Bayyah pidió abrir una nueva etapa de cooperación institucional entre la Unión Africana, la Conferencia Africana para la Promoción de la Paz y el Foro de Abu Dabi para la Paz. Según señaló, esta cooperación reforzaría el papel de los líderes religiosos y tradicionales en la prevención de conflictos, la lucha contra el discurso de odio y el extremismo, y el apoyo a la reconciliación y la cohesión social.

También participó el martes en la celebración del 15º aniversario de la creación del Consejo Interreligioso de Etiopía, en presencia de Taye Atske Selassie, presidente de la República de Etiopía.