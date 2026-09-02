EAU condena enérgicamente el ataque hostil iraní contra el buque saudí «Sidr»

ABU DABI, 2 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el ataque hostil iraní contra el buque saudí «Sidr» mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, que causó la muerte de varios miembros de la tripulación.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) afirmó que el ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y supone una peligrosa escalada destinada a socavar la seguridad y la estabilidad de una de las vías marítimas más importantes del mundo.

EAU expresó su solidaridad con Arabia Saudí y su pleno apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad de sus buques y sus intereses nacionales, así como a garantizar la libertad de navegación en aguas regionales e internacionales.

El Ministerio subrayó que el ataque constituye una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales.

Asimismo, recalcó que atacar a la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción económica o chantaje son actos inaceptables que suponen una amenaza directa para la estabilidad de la región, la seguridad energética mundial y la seguridad de los flujos del comercio internacional.