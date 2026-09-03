EAU condena enérgicamente el ataque hostil iraní contra Kuwait

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el ataque hostil perpetrado por Irán con misiles y drones contra el hermano Estado de Kuwait.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) afirmó que este ataque hostil constituye una flagrante violación de la soberanía de Kuwait y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio expresó la plena solidaridad de EAU con el Estado de Kuwait y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.