El presidente de EAU recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió las cartas credenciales de varios nuevos embajadores acreditados ante EAU, en presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial.

El presidente dio la bienvenida a los nuevos embajadores y les deseó éxito en sus funciones para reforzar las relaciones entre EAU y sus respectivos países. Asimismo, afirmó que las autoridades emiratíes les brindarían el apoyo necesario para facilitar sus misiones y permitirles desempeñar con éxito sus funciones y responsabilidades.

El jeque Mohamed bin Zayed recibió las cartas credenciales de Abdallahi Kebd, embajador de la República Islámica de Mauritania; Umid Shadiev, embajador de la República de Uzbekistán; Lee Won-ik, embajador de la República de Corea; Anand Amgalan, embajador de Mongolia; Thoriq Ibrahim, embajador de la República de Maldivas; Catalino Kijiner, embajador de la República de las Islas Marshall; François Guillaume II, embajador de la República de Haití; Tobias Tunkel, embajador de la República Federal de Alemania; Guy Rodrigue Dikayi, embajador de la República Gabonesa; Søren Jacobsen, embajador del Reino de Dinamarca; Rik Van Droogenbroeck, embajador del Reino de Bélgica; Ernestas Mickus, embajador de la República de Lituania; Emiel de Bont, embajador del Reino de los Países Bajos; Bernd Alexander Bayerl, embajador de la República de Austria; Fergal Mythen, embajador de Irlanda; Marie Audouard, embajadora de la República Francesa; Geraldine McCafferty, embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y Sabina Stadler, embajadora de la República de Eslovenia.

Los nuevos embajadores trasladaron al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan los saludos de los dirigentes de sus respectivos países y sus deseos de continuo progreso y prosperidad para EAU y su pueblo.

Al acto asistieron también el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; el jeque Nahyan bin Saif Al Nahyan, viceministro de Estado; y varios responsables.