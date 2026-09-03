Khaled bin Mohamed bin Zayed visita ADIHEX 2026

ABU DABI, 3 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, visitó la Exposición Internacional de Caza y Equitación de Abu Dabi (ADIHEX 2026), cuya 23ª edición se celebra en el ADNEC Centre Abu Dhabi bajo el lema «Un legado de orgullo».

El jeque Khaled conoció los últimos productos e innovaciones presentados por los pabellones nacionales e internacionales participantes en la exposición en ámbitos como la caza, los deportes ecuestres, la cetrería y las actividades relacionadas con el patrimonio, además de iniciativas y proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y proteger las tradiciones emiratíes para las generaciones presentes y futuras.

El jeque Khaled subrayó el papel de la exposición en la preservación de los valores de la identidad nacional y en el refuerzo de la importancia del patrimonio cultural entre los jóvenes, al tiempo que actúa como puente entre generaciones y como plataforma de intercambio cultural entre distintos pueblos y culturas.

El jeque Khaled estuvo acompañado por el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi; el general de división Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi, comandante general de la Policía de Abu Dabi; Abdulla Mubarak Al Mheiri, presidente de la Autoridad de Patrimonio de Abu Dabi; y Humaid Matar Al Dhaheri, consejero delegado de ADNEC Group.

La exposición está organizada por ADNEC Group, una empresa de Modon, en colaboración estratégica con el Emirates Falconers’ Club. La edición de este año reúne a 2.405 empresas, expositores y marcas de EAU y de más de 70 países, distribuidos en 15 sectores relacionados con la caza, los deportes ecuestres y las actividades deportivas y de ocio al aire libre. La muestra incluye además demostraciones en directo de tradiciones y patrimonio, experiencias interactivas, subastas de halcones y camellos y mercados de artesanía y artes tradicionales.