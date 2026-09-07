El director de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái recibe las credenciales consulares del cónsul general de Mauricio

DUBÁI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – Rashid Abdulla Al Qaseer, director de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) en Dubái, recibió las credenciales consulares de Nadrajen Chedumbarum, cónsul general de la República de Mauricio en Dubái y los Emiratos del Norte.

Durante la reunión, celebrada en la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái, Al Qaseer dio la bienvenida al cónsul general y le felicitó por su nombramiento, deseándole éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

Asimismo, destacó las sólidas relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Mauricio en ámbitos de interés común.