GDRFA Dubai lanza «Click and Travel», un servicio móvil para realizar los trámites de control de pasaportes en el aeropuerto

DUBÁI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – La Dirección General de Identidad y Asuntos de Extranjería de Dubái (GDRFA Dubai) ha lanzado Click and Travel, presentado como el primer servicio móvil del mundo que permite a los agentes de control de pasaportes completar los trámites de entrada y salida de los pasajeros directamente en el lugar donde se encuentren dentro de las terminales aeroportuarias durante los periodos de mayor afluencia y en situaciones de emergencia.

El servicio utiliza dispositivos móviles integrados con los sistemas y bases de datos de GDRFA Dubai, además de sistemas de verificación biométrica, para comprobar la identidad de los pasajeros y completar los trámites en aproximadamente entre 12 y 15 segundos.

Durante la fase piloto, desarrollada desde mayo hasta el 31 de agosto de 2026, el servicio completó 31.373 trámites.

Al permitir que los agentes operen más allá de los puestos fijos de control de pasaportes, Click and Travel ofrece a los equipos aeroportuarios una mayor flexibilidad para gestionar los flujos de pasajeros, distribuir recursos y responder a los aumentos del tráfico y a las presiones operativas.

El servicio para las salidas está disponible para todos los pasajeros, incluidos ciudadanos de EAU, residentes y visitantes. En el caso de las llegadas, la primera fase está dirigida a ciudadanos y residentes de EAU, con una ampliación prevista en función de las necesidades operativas.

El teniente general Mohammed Ahmed Al Marri, director general de Identidad y Asuntos de Extranjería de Dubái, afirmó que la iniciativa refleja un cambio de enfoque que va más allá de mejorar los procedimientos y busca rediseñar la experiencia del pasajero.

«Situamos a las personas en el centro del proceso de desarrollo y aprovechamos las tecnologías avanzadas para crear una experiencia de viaje más sencilla y eficiente», señaló.

Al Marri añadió que haber completado más de 31.000 trámites demuestra la preparación operativa del servicio y respalda su desarrollo y ampliación.

El general de división Talal Ahmed Al Shanqiti, director general adjunto de Aeropuertos de GDRFA Dubai, afirmó que acercar los servicios de control de pasaportes directamente a los pasajeros permite responder con mayor rapidez a las necesidades operativas, reducir los puntos de espera y mejorar el flujo de viajeros, al tiempo que se mantienen la seguridad y la eficiencia.

El coronel experto Khalid Bin Mediya Al Falasi, director general adjunto de Servicios Digitales de GDRFA Dubai, señaló que el servicio combina los sistemas digitales con las operaciones sobre el terreno, lo que permite a los agentes acceder de forma segura a la información de los pasajeros, verificarla y completar los trámites en el mismo lugar.

Añadió que el sistema fue diseñado para facilitar su desarrollo futuro y ampliar los servicios prestados mediante dispositivos móviles.

GDRFA Dubai estudia incorporar nuevos servicios móviles más allá de los trámites de entrada y salida, sujetos a los requisitos operativos y de seguridad aprobados. La iniciativa forma parte de sus esfuerzos para desarrollar puestos fronterizos inteligentes, mejorar la eficiencia operativa y hacer que los servicios de viaje sean más accesibles y flexibles.