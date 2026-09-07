El presidente de EAU recibe una llamada telefónica del presidente de Líbano

ABU DABI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República Libanesa, Joseph Aoun, durante la cual ambos abordaron las relaciones bilaterales y la cooperación y reafirmaron su compromiso de seguir reforzando los vínculos en apoyo de sus intereses comunes y de la prosperidad de sus pueblos.

La conversación abordó también los últimos acontecimientos en Líbano y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad y la estabilidad del país.

Aoun agradeció al jeque Mohamed bin Zayed el apoyo de EAU a Líbano y a su pueblo y expresó su deseo de que Emiratos continúe avanzando y prosperando.

Los dos dirigentes repasaron asimismo varias cuestiones regionales de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo.