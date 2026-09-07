Mohammed bin Rashid visita el Museo de Historia Natural de Abu Dabi

DUBÁI, 7 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, visitó el Museo de Historia Natural de Abu Dabi, situado en el Distrito Cultural de Saadiyat.

Durante la visita, el jeque Mohammed afirmó que invertir en museos es invertir en el futuro de la humanidad, ya que contribuye a fomentar la conciencia de las nuevas generaciones y les permite construir el futuro a partir de una comprensión más profunda del pasado. También destacó el dinamismo del sector museístico de EAU, reflejo del creciente compromiso del país con sus instituciones culturales y patrimoniales.

El jeque Mohammed señaló que EAU continúa apoyando y desarrollando sus sectores culturales, con los museos desempeñando un papel esencial en la conservación del patrimonio nacional y en su conexión con el resto del mundo. Asimismo, destacó la función de los museos a la hora de documentar la destacada trayectoria y los logros del país, preservar el legado de generaciones anteriores e inspirar a las futuras para que sigan construyendo sobre esa base.

Durante la visita, el jeque Mohammed conoció la experiencia inmersiva que ofrece el Museo de Historia Natural, que recorre la historia del universo, la Tierra y la vida a lo largo de millones de años. También recibió información sobre sus colecciones, exposiciones interactivas y tecnologías avanzadas, entre las que figuran meteoritos y fósiles poco comunes, así como recreaciones de escenas del entorno natural de Abu Dabi.

Al término del recorrido, el jeque Mohammed posó para una fotografía conmemorativa junto al equipo del museo, cuyos miembros expresaron su satisfacción y orgullo por la visita.

El museo constituye una nueva incorporación al panorama cultural en expansión de EAU y propone a los visitantes un recorrido inmersivo por 13.800 millones de años de historia natural.