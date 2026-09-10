Emiratos anuncia planes para invertir 40.000 millones de euros en Alemania

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha anunciado planes para invertir 40.000 millones de euros en Alemania en sectores considerados prioridades estratégicas y de desarrollo para ambos países, entre ellos la industria, la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales y la energía.

El anuncio coincide con la visita de Estado a Alemania del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y se produce en un contexto de creciente dinamismo en las relaciones bilaterales.

La inversión responde a la estrategia emiratí de promover asociaciones económicas y de inversión a largo plazo y refleja su confianza en las capacidades industriales, tecnológicas y de innovación de Alemania. De los 40.000 millones de euros previstos, 10.000 millones se destinarán a inversiones en el Estado federado de Baviera.

La iniciativa supone una ampliación de la asociación económica entre Emiratos y Alemania, al reunir la capacidad industrial, tecnológica y de investigación alemana con la experiencia inversora de Emiratos y su capacidad para respaldar grandes proyectos y acelerar su desarrollo.

También abre nuevas oportunidades para que empresas e instituciones de ambos países establezcan alianzas duraderas y profundicen la cooperación en sectores llamados a impulsar el crecimiento y la competitividad durante las próximas décadas.

La cooperación con Alemania permitirá además a Emiratos ampliar su presencia inversora en una de las principales economías industriales y tecnológicas de Europa y beneficiarse de la experiencia alemana en ámbitos que respaldan una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Más allá de su valor financiero, la inversión sienta las bases de una asociación estratégica de largo plazo que combina la experiencia inversora emiratí con las fortalezas industriales, tecnológicas y de innovación alemanas, y refuerza el papel de ambos países en el desarrollo de las industrias del futuro y el crecimiento económico sostenible.